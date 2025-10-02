Евролига. «Партизан» примет «Милан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом»
Сегодня пройдут 3 матча регулярного сезона Евролиги.
Сербский «Партизан» сыграет с итальянским «Миланом». Испанский «Реал» примет греческий «Олимпиакос».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Виртус Италия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Милан Италия – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Виллербан Франция – 0-1, Париж Франция – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Реал Испания – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Бавария Германия – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Монако – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто лучший американский игрок в НБА?1029 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости