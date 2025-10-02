Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»

Костас Папаниколау вошел в историю «Олимпиакоса».

Игра второго тура Евролиги против мадридского «Реала» стала для 35-летнего баскетболиста 748-м официальным матчем в составе «Олимпиакоса ». Таким образом, Папаниколау обошел Гиоргоса Принтезиса , на счету которого 747 матчей.

Костас Папаниколау проводит свой 15-й сезон в клубе из Пирея и за этот период дважды становился победителем Евролиги.