Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
Костас Папаниколау вошел в историю «Олимпиакоса».
Игра второго тура Евролиги против мадридского «Реала» стала для 35-летнего баскетболиста 748-м официальным матчем в составе «Олимпиакоса». Таким образом, Папаниколау обошел Гиоргоса Принтезиса, на счету которого 747 матчей.
Костас Папаниколау проводит свой 15-й сезон в клубе из Пирея и за этот период дважды становился победителем Евролиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
