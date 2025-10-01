Бронни Джеймс: «Впереди меня еще много парней, буду рад любой возможности проявить себя»
Бронни Джеймс обозначил планы на сезон.
«Разговаривал с Джей Джей Редиком о своей возможной роли. Впереди меня еще много парней, буду рад любой возможности проявить себя, которую он мне даст.
Даже если эта роль не изменится с прошлого года. Готов выходить на площадку, помогать партнерам и набирать очки.
Вынес пользу из все критики и остального в мой адрес. Вырос как игрок, развил свои навыки под таким давлением и вниманием. Это помогло мне настроиться, двигаться дальше и не сдаваться», – заключил защитник «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
