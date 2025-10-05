Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону

Брансон четко обозначил, что он в команде «Роуз».

Суперзвезду «Нью-Йорка » Джейлена Брансона попросили выбрать между одними из лучших разыгрывающих в современной истории НБА в интервью для Simply British Ballers.

Ведущий : «Ди-Роуз или Аллен Айверсон?»

Брансон : (закрывает глаза и жмурится) «Я скажу Ди-Роуз».

В : «Ди-Роуз или Расселл Уэстбрук ?»

Б : «Я выберу Ди-Роуза».

В : «Ди-Роуз или Кайри Ирвинг ? Никто не говорил, что будет легко».

Б : «Я скажу Ди-Роуз».

В : «Ди-Роуз или Джеймс Харден?»

Б : «Ди-Роуз».

В : «Ди-Роуз или Лука Дончич?»

Б : «Охохо, Лука все еще играет, так что я скажу Ди-Роуз».

В : «Ди-Роуз или Стеф?»

Б : (закрывает глаза в раздумьях) «Ди-Роуз».

Брансон и Роуз изначально близились, когда Рик Брансон, отец Джейлена, был ассистентом главного тренера в «Чикаго» с 2010 по 2012 год. Затем их связь укрепилась в «Нью-Йорке» во время сезона-2022/23. Брансон называл Роуза своим наставником и примером для подражания.