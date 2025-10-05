0

Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону

Брансон четко обозначил, что он в команде «Роуз».

Суперзвезду «Нью-Йорка» Джейлена Брансона попросили выбрать между одними из лучших разыгрывающих в современной истории НБА в интервью для Simply British Ballers.

Ведущий: «Ди-Роуз или Аллен Айверсон?»
Брансон: (закрывает глаза и жмурится) «Я скажу Ди-Роуз».

В: «Ди-Роуз или Расселл Уэстбрук
Б: «Я выберу Ди-Роуза».

В: «Ди-Роуз или Кайри Ирвинг? Никто не говорил, что будет легко».
Б: «Я скажу Ди-Роуз».

В: «Ди-Роуз или Джеймс Харден?»
Б: «Ди-Роуз».

В: «Ди-Роуз или Лука Дончич?»
Б: «Охохо, Лука все еще играет, так что я скажу Ди-Роуз».

В: «Ди-Роуз или Стеф?»
Б: (закрывает глаза в раздумьях) «Ди-Роуз».

Брансон и Роуз изначально близились, когда Рик Брансон, отец Джейлена, был ассистентом главного тренера в «Чикаго» с 2010 по 2012 год. Затем их связь укрепилась в «Нью-Йорке» во время сезона-2022/23. Брансон называл Роуза своим наставником и примером для подражания.

Кто лучший американский игрок в НБА?2761 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк
logoДеррик Роуз
logoКайри Ирвинг
logoДжеймс Харден
logoАллен Айверсон
logoРасселл Уэстбрук
logoСтефен Карри
logoНБА
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Худой Зайон, Браун как звезда, Смарт в «Лейкерс». Самые интересные игроки НБА в новом сезоне
101 октября, 12:34
Джейлен Брансон немного сбросил вес в межсезонье, готовясь к игре под руководством Брауна
28 сентября, 07:26
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня
527 сентября, 08:43Фото
Главные новости
Никола Йович о беспокойстве по поводу травм на фоне нового контракта: «Просто не везло. Когда тебя бьют, нельзя приказать кости не ломаться»
113 минут назад
Джейлен Браун о принятии лидерской роли в «Селтикс»: «Обрел покой и готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун»
20 минут назад
Симоне Фонтеккьо: «Начинаю понимать, что значит быть игроком «Майами». И мне это нравится»
35 минут назад
Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»
45 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» снова проиграла «Никс», «Миннесота» победила «Денвер» и другие результаты
950 минут назад
Ричард Джефферсон: «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф»
сегодня, 05:50
Никола Йокич – 2-й, Виктор Вембаньяма – 9-й, Кавай Ленард – 39-й в рейтинге лучших игроков сезона-2025/26 от HoopsHype
6сегодня, 05:47
Виктор Вембаньяма: «Нас ждет отличный сезон»
сегодня, 05:24
Айеша Карри: «Я не хотела детей. Не хотела замуж. Думала, что стану карьеристкой»
7сегодня, 05:11
«Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда
1сегодня, 05:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кайри Ирвинг в стильных мокасинах поучаствовал в тренировке «Далласа»
236 минут назадФото
ACB. «Тенерифе» победил «Манресу», «Уникаха» разгромила «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:58
Чемпионат Франции. «Бурк» обыграл «Нанси», «Лимож» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 20:50
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» справился с «Триестом»
вчера, 20:10
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:35
Чемпионат Турции. «Бешикташ» победил «Мерсин», «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 18:05
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Студентски центар»
вчера, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом»
вчера, 16:55
Владислав Коновалов: «Потеряли ритм, дали разбросаться Беслачу, который все попал, оказались догоняющими. На погоню уже не хватило сил»
вчера, 16:44
Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»
вчера, 14:43