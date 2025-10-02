Джош Харт получил травму и был удален в матче с «Филадельфией»

Форвард «Никс» повредил спину и покинул площадку в предсезонной игре в Абу-Даби.

Джош Харт в борьбе за подбор упал на паркет и травмировал спину. В эмоциональном порыве он бросил мяч на трибуны, за что был удален.

Степень повреждения пока неизвестна . Ранее на медиадне Харт говорил о проблемах с пальцем, и новая травма становится дополнительным поводом для беспокойства.

НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» играет с «Филадельфией» в Абу-Даби