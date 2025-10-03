«Ну да, я же всю жизнь проигрываю». Желько Обрадович возмутился из-за провокационного вопроса журналиста
Желько Обрадович рассердился на пресс-конференции.
«Партизан» начал сезон Евролиги с результатом 1-1, с трудом обыграв «Милан» во втором матче (80:78). Прошлый розыгрыш турнира стал для клуба неудачным. «Партизан» не вышел в плей-офф, закончив «регулярку» на 12-м месте с показателем 16-18.
Журналист спросил 9-кратного чемпиона Евролиги в роли главного тренера, слышит ли он фанатов, которые хотят значимых побед.
«А мы хотим проигрывать? Тренируемся для этого? Работаем на поражение? Очень вообще идет речь?
Что у меня за профессия? Зачем я занимаюсь всем этим? Чтобы проигрывать? Ну да, все карьеру только и проигрывал», – возмутился Обрадович, выигравший 45 турниров.
Кто лучший американский игрок в НБА?1993 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети La Giornata Tipo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости