«Ну да, я же всю жизнь проигрываю». Желько Обрадович возмутился из-за провокационного вопроса журналиста

Желько Обрадович рассердился на пресс-конференции.

«Партизан » начал сезон Евролиги с результатом 1-1, с трудом обыграв «Милан » во втором матче (80:78). Прошлый розыгрыш турнира стал для клуба неудачным. «Партизан» не вышел в плей-офф, закончив «регулярку» на 12-м месте с показателем 16-18.

Журналист спросил 9-кратного чемпиона Евролиги в роли главного тренера, слышит ли он фанатов, которые хотят значимых побед.

«А мы хотим проигрывать? Тренируемся для этого? Работаем на поражение? Очень вообще идет речь?

Что у меня за профессия? Зачем я занимаюсь всем этим? Чтобы проигрывать? Ну да, все карьеру только и проигрывал», – возмутился Обрадович , выигравший 45 турниров.