  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Ну да, я же всю жизнь проигрываю». Желько Обрадович возмутился из-за провокационного вопроса журналиста
Видео
3

«Ну да, я же всю жизнь проигрываю». Желько Обрадович возмутился из-за провокационного вопроса журналиста

Желько Обрадович рассердился на пресс-конференции.

«Партизан» начал сезон Евролиги с результатом 1-1, с трудом обыграв «Милан» во втором матче (80:78). Прошлый розыгрыш турнира стал для клуба неудачным. «Партизан» не вышел в плей-офф, закончив «регулярку» на 12-м месте с показателем 16-18.

Журналист спросил 9-кратного чемпиона Евролиги в роли главного тренера, слышит ли он фанатов, которые хотят значимых побед.

«А мы хотим проигрывать? Тренируемся для этого? Работаем на поражение? Очень вообще идет речь?

Что у меня за профессия? Зачем я занимаюсь всем этим? Чтобы проигрывать? Ну да, все карьеру только и проигрывал», – возмутился Обрадович, выигравший 45 турниров.

Кто лучший американский игрок в НБА?1993 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети La Giornata Tipo
logoБаскетбол - видео
Желимир Обрадович
logoМилан
logoЕвролига
logoПартизан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 20 очков Стерлинга Брауна помогли «Партизану» обыграть «Милан», «Реал» победил «Олимпиакос» и другие результаты
9вчера, 20:57
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
вчера, 17:52
Партизан – Милан – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 2 октября 2025
1 октября, 20:30Пользовательская новость
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» принимает «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
15 минут назадLive
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс»
9 минут назад
«Все, кроме меня». Ян Ханьсэнь ответил на вопрос о наиболее атлетичном игроке «Портленда»
17 минут назад
Энтони Дэвис: «Купер Флэгг будет защищаться против Кевина Дюрэнта и Джимми Батлера»
32 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уступил МБА-МАИ после 15 смен лидера в матче
1050 минут назад
Энтони Дэвис: «Мы были 30-ми по подборам. Защита зависит от настроя, надо напрягаться»
55 минут назад
Энтони Дэвис будет действовать в роли Домантаса Сабониса в нападении Джея Триано
2сегодня, 16:20
Кейтлин Кларк: «Сейчас самый важный момент в истории женской НБА, нам нужны отличные руководители на всех уровнях»
1сегодня, 15:50
«Клипперс» не стали выкладывать видеоматериалы с медиадня и пресс-конференций
сегодня, 15:15
Жорди Фернандес: «Не буду требовать от Майкла Портера игры с ведения, он может быть звездой в своей роли»
2сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Лики Блэк подписал контракт Exhibit 10 с «Вашингтоном»
сегодня, 16:10
Чемпионат Турции. «Тофаш» встретится с «Галатасараем»
сегодня, 15:58
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с ФМП, «Вена» примет «Илирию»
1сегодня, 15:58
Ален Омич отказался от контракта с «Уралмашем»
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Булазак» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:27
21,7 млн евро – рекордный бюджет «Жальгириса» на сезон-2025/26
сегодня, 10:51
Этторе Мессина о травмах Нибо и Шилдса: «Будем надеяться, что на первой неделе сезона мы не заплатим слишком высокую цену»
сегодня, 09:38
Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
сегодня, 05:49
Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»
сегодня, 05:03
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53