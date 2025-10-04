  • Спортс
Девин Букер: «Приятно увидеть, как наработки тренировочного лагеря транслируются на матч против другой команды»

Девин Букер порадовался первой победе в «предсезонке».

«Финикс» разобрался с «Лейкерс». Джей Джей Редик отметил слаженность действий «Санз», которые в этом году заранее начали сборы.

«Мне понравилось, как мы играли. Многое транслировалось с наработок из тренировочного лагеря. Здорово было увидеть, как это работает против другой команды. Продолжим опираться на это. Посмотрим видео, оценим, что получилось, что нет. Продолжим учиться.

Они пытались перегружать пространство вокруг меня, это открывало возможности для других. Мы попали свои броски. Позже пространства стало еще больше.

На сборах стали работать на победу, поддерживать высокий уровень коммуникаций и придерживаться плана, даже когда броски не идут», – поделился Букер.

Кто лучший американский игрок в НБА?2574 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
