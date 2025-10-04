Девин Букер: «Приятно увидеть, как наработки тренировочного лагеря транслируются на матч против другой команды»

Девин Букер порадовался первой победе в «предсезонке».

«Финикс » разобрался с «Лейкерс ». Джей Джей Редик отметил слаженность действий «Санз», которые в этом году заранее начали сборы.

«Мне понравилось, как мы играли. Многое транслировалось с наработок из тренировочного лагеря. Здорово было увидеть, как это работает против другой команды. Продолжим опираться на это. Посмотрим видео, оценим, что получилось, что нет. Продолжим учиться.

Они пытались перегружать пространство вокруг меня, это открывало возможности для других. Мы попали свои броски. Позже пространства стало еще больше.

На сборах стали работать на победу, поддерживать высокий уровень коммуникаций и придерживаться плана, даже когда броски не идут», – поделился Букер .