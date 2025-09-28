Джордан Отт: «Мы будем тщательно контролировать нагрузку Марка Уильямса»

«Санз» намеренно регулируют нагрузку Марка Уильямса, чтобы избежать травм.

«Мы знаем историю травм Марка и пытаемся это изменить. У нас есть подход к его подготовке. Он в хорошем состоянии, но мы хотим, чтобы Марк понимал: мы позаботимся о нем в этом сезоне и в будущем, у нас есть очень продуманный план для него», – сказал главный тренер «Финикса ».

23-летний центровой сталкивался с множеством травм на протяжении своей короткой карьеры в НБА . Его история с травмами была настолько проблемной, что «Лейкерс» отказались подписывать его после неудачного медицинского осмотра.