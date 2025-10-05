Джордан Пул набросил аллей-уп со своей половины площадки

Защитнику «Нового Орлеана» удалась эффектная передача.

Во второй четверти предсезонного матча против «Мельбурн Финикс» Джордан Пул точно набросил мяч на кольцо соперника, не переходя центральную линию, в результате чего Карло Маткович закончил атаку броском сверху.

Пул закончил встречу с 15 набранными очками (3 из 7 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 8 из 8 штрафных) за 18 минут на паркете. На его счету также 2 подбора и 4 передачи.

«Новый Орлеан» разгромил соперника – 127:92.