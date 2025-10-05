Видео
0

Джордан Пул набросил аллей-уп со своей половины площадки

Защитнику «Нового Орлеана» удалась эффектная передача.

Во второй четверти предсезонного матча против «Мельбурн Финикс» Джордан Пул точно набросил мяч на кольцо соперника, не переходя центральную линию, в результате чего Карло Маткович закончил атаку броском сверху.

Пул закончил встречу с 15 набранными очками (3 из 7 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 8 из 8 штрафных) за 18 минут на паркете. На его счету также 2 подбора и 4 передачи.

«Новый Орлеан» разгромил соперника – 127:92.

Кто лучший американский игрок в НБА?2882 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoДжордан Пул
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoБаскетбол - видео
предсезонные матчи
Карло Маткович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан Пул: «Я побеждал с «Уорриорз», потом был сложный опыт в «Уизардс». Постараюсь объединить это и вывести «Пеликанс» в плей-офф»
93 октября, 06:39
Зайон Уильямсон и Джордан Пул отрабатывали взаимодействия после тренировки
1028 сентября, 07:08Видео
Джефф Тиг: «Малик Монк мог бы стать лучше Джордана Пула для «Голден Стэйт»
327 сентября, 06:29
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает «Пари НН», ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой»
27 минут назадLive
Яннис Адетокумбо: «Наследие очень важно для меня. Хочу выиграть еще один чемпионский титул и еще одну медаль со сборной»
сегодня, 11:46
Джейк Ларэвиа о Стивене Адамсе: «Этот чувак – просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках»
7сегодня, 10:57
Новичок «Бостона» Уго Гонсалес испытывает проблемы из-за языкового барьера
13сегодня, 10:00
Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору»
1сегодня, 07:45Фото
Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»
2сегодня, 07:20
Скип Бэйлесс: «Между «Лейкерс» и Леброном Джеймсом идет холодная война»
21сегодня, 07:13
Джамал Мюррэй: «Новый «Денвер» напоминает мне команду времен «пузыря». Будет интересно»
2сегодня, 06:54
Никола Йович о беспокойстве по поводу травм на фоне нового контракта: «Просто не везло. Когда тебя бьют, нельзя приказать кости не ломаться»
4сегодня, 06:38
Джейлен Браун о принятии лидерской роли в «Селтикс»: «Обрел покой и готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун»
3сегодня, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Бурсаспором», «Бююкчекмедже» принимает «Манису» и другие матчи
4 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК играет с московским «Динамо», «Надежда» принимает «Самару» и другие матчи
27 минут назадLive
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс» во втором матче серии
сегодня, 09:37
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Элан Шалон», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном»
28 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Спартак Суботица», «Мега» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» встретится с «Дертоной», «Брешия» сыграет с «Тревизо» и другие матчи
28 минут назад
ACB. «Валенсия» примет «Барселону», «Реал» разобрался с «Гран-Канарией» и другие матчи
29 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Марусси», «Панатинаикос» примет ПАОК
36 минут назад
Нафиса Коллиер отменила встречу с комиссионером Кэти Энгельберт
149 минут назад
Евгений Богачев: «Победить «Зенит» с разницей в одно очко – это уже уверенная победа. Конечно, сейчас может быть какое‑то небольшое поощрение для команды»
3сегодня, 08:02