Джефф Тиг: «Малик Монк мог бы стать лучше Джордана Пула для «Голден Стэйт»

Тиг считает, что Монк хорошо бы вписался в состав «воинов».

«Малик Монк на самом деле мог бы стать отличным приобретением для «Уорриорс»... Но, я думаю, они настроены на приобретение «большого»... Это то, что им нужно больше всего. Но я считаю, что Монк стал бы крутым усилением, потому что им нужна такая «зажигалка», как он. Такой же тип игрока, как Джордан Пул.

И, если честно, я думаю, что если бы он попал в их систему, к этим ветеранам и игрокам, которые могли бы его немного обточить, он, вероятно, стал бы лучше, чем Джордан Пул. Я не говорю, что он лучше как игрок. Джордан Пул – это круто, но Пул вырос в той системе, поэтому он понял, как в ней преуспеть.

Им не нужен тот, кто будет делать слишком много. Джордан Пул делал многое, поэтому был особенным... Все знали, что он станет следующей восходящей звездой, когда уйдет Стеф.

Но с учетом того, что Стеф Карри все еще на месте, заявляя, что будет играть еще пять-шесть лет, им нужен игрок, который сможет приносить по 18 очков за матч, но при этом не будет перетягивать одеяло», – сказал Тиг.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» возобновил переговоры с «Сакраменто» по обмену Джонатана Куминги. «Кингс» предлагают взамен Малика Монка, что не устраивает «Уорриорс».

В прошлом сезоне Монк в среднем набирал 17,2 очка, 3,8 подбора и 5,6 передачи в качестве третьей опции в составе «Сакраменто» после Демара Дерозана и Зака Лавина.

