Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт отрицает комментарии в адрес Кейтлин Кларк и возможность ухода со своей должности
Кэти Энгельберт прокомментировала последний скандал в женской НБА.
Форвард «Миннесоты» Нафиса Коллиер раскритиковала комиссионера и руководство лиги в целом, одним из обвинений стали переданные баскетболисткой высказывания Энгельберт о Кларк, которая «должна быть благодарна лиге за рекламные контракты». После этого пошли слухи о возможном уходе Энгельберт со своей должности в ближайшем будущем.
Комиссионер отвергла оба этих факта на пресс-конференции.
«Разумеется, я не делала такие комментарии. Кейтлин стала преобразующей силой в нашей лиге. Предельно важна для нее.
Освещение всей это ситуации проходит с большим количеством дезинформации. Как и сообщения о моем уходе. Никогда не бросала все на полпути», – заявила Энгельберт.
Кто лучший американский игрок в НБА?2540 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости