Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт отрицает комментарии в адрес Кейтлин Кларк и возможность ухода со своей должности

Кэти Энгельберт прокомментировала последний скандал в женской НБА.

Форвард «Миннесоты» Нафиса Коллиер раскритиковала комиссионера и руководство лиги в целом, одним из обвинений стали переданные баскетболисткой высказывания Энгельберт о Кларк , которая «должна быть благодарна лиге за рекламные контракты». После этого пошли слухи о возможном уходе Энгельберт со своей должности в ближайшем будущем.

Комиссионер отвергла оба этих факта на пресс-конференции.

«Разумеется, я не делала такие комментарии. Кейтлин стала преобразующей силой в нашей лиге. Предельно важна для нее.

Освещение всей это ситуации проходит с большим количеством дезинформации. Как и сообщения о моем уходе. Никогда не бросала все на полпути», – заявила Энгельберт.