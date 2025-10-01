Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с «Надеждой», «Энергия» примет УГМК и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут 4 матча.
Московское «Динамо» сыграет с «Надеждой», «Энергия» примет действующего чемпиона УГМ.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Самара
1 октября. 15.00
Динамо Москва – Надежда
1 октября. 16.00
Спарта энд К – Ника
1 октября. 18.00
Энергия – УГМК
1 октября. 18.30
Положение команд: Надежда – 1-0, Динамо Курск – 1-0, УГМК – 0-0, МБА – 0-0, Енисей – 0-0, Ника – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Самара – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Энергия 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
