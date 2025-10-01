  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с «Надеждой», «Энергия» примет УГМК и другие матчи
0

Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с «Надеждой», «Энергия» примет УГМК и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут 4 матча.

Московское «Динамо» сыграет с «Надеждой», «Энергия» примет действующего чемпиона УГМ.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Самара

1 октября. 15.00

Динамо Москва – Надежда

1 октября. 16.00

Спарта энд К – Ника

1 октября. 18.00

Энергия – УГМК

1 октября. 18.30

Положение команд: Надежда – 1-0, Динамо Курск – 1-0, УГМК – 0-0, МБА – 0-0,  Енисей – 0-0, Ника – 0-0, Спарта энд К – 0-0,  Самара – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Энергия 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

результаты
logoСпарта энд К жен
чемпионат России жен
Энергия жен
logoУГМК жен
Ника жен
logoНадежда жен
logoДинамо Москва жен
Самара жен
Енисей жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Это еще кто такой?». Джимми Батлер не мог обсуждать подписание Эла Хорфорда на медиадне
12 минут назад
Эрик Споэльстра: «Келел Уэйр пока не готов к плей-офф, но работает над этим. Ему придется заслужить право на важную роль»
20 минут назад
«Если увидят, у меня будут проблемы, я вообще-то в списке травмированных». Леброн Джеймс побросал мяч на стриме
247 минут назадВидео
Удаление за помеху быстрым атакам со скамейки и ужесточение борьбы с флопами – в новой редакции правил Евролиги
сегодня, 07:59
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Бетсити Парму», «Зенит» сыграет с «Автодором»
сегодня, 07:20
Евролига. «Монако» примет «Жальгирис», «Фенербахче» сыграет с «Парижем»
сегодня, 07:10
У Леброна Джеймса проблемы с ягодичной мышцей, форвард может пропустить открытие сезона
12сегодня, 06:59
Кэти Энгельберт может покинуть пост комиссионера женской НБА после переговоров о новом коллективном соглашении
сегодня, 06:32
Генменеджер Скотт Перри взял в «Кингз» трех своих бывших сотрудников из «Никс»
1сегодня, 05:45
Эл Хорвард подпишет контракт с «Голден Стэйт» на 2 года и 12 миллионов долларов с опцией игрока
16сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» сыграет с «Бешикташем», «Тренто» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 07:30
Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»
сегодня, 06:45
Нерленсом Ноэлом интересуются «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Виртус»
сегодня, 05:59
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» проиграл «Нантеру»
вчера, 20:14
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» обыграл «Гамбург», «Шленск» победил «Нептунас» и другие матчи
3вчера, 19:49
Жоан Пеньярройя о поражении «Барселоны» от «Хапоэля»: «Невозможно выиграть, пропустив 103 очка»
вчера, 19:23
Джош Гидди: «Хочу остаться в «Чикаго» надолго»
1вчера, 18:00
Тэйлор Хендрикс: «Чувствую, что могу стать лучшим защитником НБА»
1вчера, 17:19
Серджо Скариоло о матче с «Виртусом»: «Ждем очень жесткий выездной матч против невероятно атлетичной команды»
вчера, 16:42
Стерлинг Браун: «Наша цель – выиграть Евролигу»
вчера, 15:37