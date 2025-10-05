Евгений Богачев: «Победить «Зенит» с разницей в одно очко – это уже уверенная победа. Конечно, сейчас может быть какое‑то небольшое поощрение для команды»

Президент УНИКСа поделился впечатлениями от матча с петербуржцами.

«Составы у нас с «Зенитом » равные. Поэтому, конечно, не ожидал, что так уверенно выиграем. Мы выглядели сыгранно, хорошую коллективную игру показали. Сопернику, как показалось, пока не удалось до конца сыграться. Но я не ожидал такой крупной победы. Победить «Зенит» с разницей в одно очко – это уже уверенная победа. Молодцы! Тем не менее весь чемпионат еще впереди, и тут самое главное, чтобы травм не было.

Пока не думали о премиальных, если честно. Наши премиальные – это за первое‑второе место. Но, конечно, сейчас может быть какое‑то небольшое поощрение для команды. Так, чтобы все они, допустим, могли сходить в хороший ресторан, но только без выпивки», – сказал Богачев .

Вчера казанцы на выезде разгромили «Зенит» со счетом 104:77, оформив свой самый результативный матч в истории противостояния с командой из Санкт-Петербурга.