«Это же фигня полная!» Крис Пол пошутил над решением «Клипперс» не проводить тренировочный лагерь на Гавайях

Разыгрывающий с юмором отреагировал на смену локации предсезонной подготовки.

Крис Пол : «Вы начали ездить на Гавайи, когда я ушел, а теперь перестали, когда я вернулся. Это же фигня полная! Безумие».

Лу Уильямс : (смеется) Я спрашивал у них: «Вы снова на Гавайи поедете?» А они: «Не, в этом году мы здесь остаемся». Что ж, Балмер потратил кучу денег и хочет видеть вас в здешних тренировочных залах».

Пол выступал за «Клипперс» 6 сезонов с 2011 по 2017 год. За следующие 8 лет он сменил пять команд, прежде чем вернуться в «Лос-Анджелес».

В августе 2024 года была открыта новая домашняя арена «Клипперс », строительство которой обошлось в 2 миллиарда долларов.