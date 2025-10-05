«Это же фигня полная!» Крис Пол пошутил над решением «Клипперс» не проводить тренировочный лагерь на Гавайях
Разыгрывающий с юмором отреагировал на смену локации предсезонной подготовки.
Крис Пол: «Вы начали ездить на Гавайи, когда я ушел, а теперь перестали, когда я вернулся. Это же фигня полная! Безумие».
Лу Уильямс: (смеется) Я спрашивал у них: «Вы снова на Гавайи поедете?» А они: «Не, в этом году мы здесь остаемся». Что ж, Балмер потратил кучу денег и хочет видеть вас в здешних тренировочных залах».
Пол выступал за «Клипперс» 6 сезонов с 2011 по 2017 год. За следующие 8 лет он сменил пять команд, прежде чем вернуться в «Лос-Анджелес».
В августе 2024 года была открыта новая домашняя арена «Клипперс», строительство которой обошлось в 2 миллиарда долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Underground Lounge
