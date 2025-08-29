Тайрон Лю: «Крис Пол научит наших молодых ребят работать»
Тайрон Лю рассказал, как приобретение Криса Пола поможет «Клипперс».
«В свои 40 лет он сыграл 82 матча в прошлом сезоне. Он проделал огромную работу, изменив свой рацион, то, как он питается, как тренируется. Он будет важным игроком для нас.
Думаю, он научит наших молодых ребят работать, научит их быть профессионалами, а также будет отличным распасовщиком и созидателем, он бережет мяч, не совершает потери. Это очень важно для нас», – сказал главный тренер «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club Shay Shay
