Крис Пол: «Я скучаю по «Лоб-Сити»

Разыгрывающий с ностальгией оглянулся на свой первый период в «Клипперс».

«Би Джей (Блэйк Гриффин ), Ди Джей (Деандре Джордан ) – это и есть «Лоб-Сити». Это были великие годы, прекрасные времена.

Безумие, когда вспоминаешь те игры и ту атлетичность, азарт, которые мы видели каждый день. Я скучаю по «Лоб-Сити». С ума сойти, как летит время, но здорово снова быть дома, с семьей и снова в «Клипперс», – заключил Пол.

«Лоб-Сити» – прозвище состава «Лос-Анджелеса» с Гриффином, Джорданом и Полом . Команда постоянно исполняла эффектные аллей-упы, что сделало ее одной из самых зрелищных для просмотра в то время.

В плей-офф «Клипперс » эпохи «Лоб-Сити» так и не смогли пройти дальше второго раунда.