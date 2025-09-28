0

Джейлен Брансон немного сбросил вес в межсезонье, готовясь к игре под руководством Брауна

Джейлен Брансон серьезно подошел к вопросу подготовки к новому сезону.

Разыгрывающий «Никс» сбросил «несколько фунтов» за лето, готовясь играть в более быстром темпе под руководством нового главного тренера Майка Брауна.

«Для меня было важно стать немного легче. Даже не похудеть, я не так уж и похудел, но определенно стал более подтянутым, все такое.

Считал важным привести свое тело в максимально возможную форму и с этим уже двигаться дальше», – прокомментировал лидер «Нью-Йорка» свою межсезонную работу.

