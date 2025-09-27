0

«Это ###### халатность». Тренер «Миннесоты» Шерил Рив обрушилась с критикой на судейство и лигу

Главный тренер «Линкс» очень недовольна работой арбитров.

«Это образ, который наша лига хочет видеть, почему-то. Мы пытались не обращать внимания, старались не искать оправданий. Одна из лучших баскетболисток лиги (Нафиса Коллиер) не выполнила ни одного штрафного броска. Ни одного, а у нее было пять фолов. Ни одного штрафного броска. Ей вывихнули плечо, а в конце игры чуть не вырвали ногу, и, возможно, у нее перелом. И это то, чего хочет наша лига. Хорошо. Но я хочу призвать к смене руководства на уровне лиги, когда речь идет о судействе. Это губительно для игры.

Позволить этим трем судьям работать в полуфинале плей-офф со стороны руководства – это ###### халатность. Я умею с достоинством принимать поражения. Но я не думаю, что мы должны были играть против большего, чем то, что они сделали. Маша (Клюндикова) борется под щитом, ее ##### ломают, и никакого свистка. И все судьи такие: «Это не мой свисток, я не знаю, я видел это по-другому». Они просто, #####, ужасны», – заявила тренер.

В третьем матче серии против «Финикса» Рив заработала удаление, выбежав на площадку в эпизоде с травмой Нафисы Коллиер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
logoженская НБА
logoНафиса Коллиер
судьи
Миннесота жен
Шерил Рив
брань
