  • Кейтлин Кларк: «Сейчас самый важный момент в истории женской НБА, нам нужны отличные руководители на всех уровнях»


Кейтлин Кларк: «Сейчас самый важный момент в истории женской НБА, нам нужны отличные руководители на всех уровнях»

Кейтлин Кларк прокомментировала высказывания Нафисы Коллиер.

Форвард «Миннесоты» обрушилась с критикой на комиссионера лиги Кэти Энгельберт, в том числе приведя высказывания той в адрес Кларк. Менеджер, по словам Коллиер, заявила, что Кларк «должна быть благодарна за платформу, которая позволила ей получить рекламные контракты».

«Люди должны понимать, что нам сейчас очень нужны отличные руководители на всех уровнях. Это определенно самый важный момент в истории лиги. Прошло 25 лет с основания, и сейчас пришло время сделать следующий шаг, опираясь на предыдущие достижения. Нафиса объяснила это, и ее доводы были верными», – присоединилась к претензиям Кларк. Баскетболистка также сообщила, что никогда не слышала о подобных высказываниях комиссионера и не обсуждала с ней это.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Associated Press
logoженская НБА
Индиана жен
logoНафиса Коллиер
logoКейтлин Кларк
