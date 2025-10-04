«Филадельфии», «Далласу» и «Новому Орлеану» пришлось опробовать больше всего вариантов стартовых пятерок в прошлом сезоне
Травмы сильно повлияли на ротацию многих команд в сезоне-2024/25.
Клубам приходилось использовать различные варианты комбинаций доступных баскетболистов.
Единоличным лидером стали «Сиксерс», которые опробовали 54 стартовых состава за 82 игры «регулярки».
В Топ-3 попали «Даллас», на коротком отрезке рисковавший дисквалификацией из-за недостатка здоровых игроков, и «Новый Орлеан».
Стабильнее всего выглядели «Никс» и «Сан-Антонио».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA University
