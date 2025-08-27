0

Пэйтон Притчард о роли стартового разыгрывающего: «Для меня это не имеет значения»

Защитник «Бостона» заявил, что не придает значения своей роли в ротации.

«Для меня это не имеет значения. Мне важно контролировать то, что я могу контролировать – а именно выходить на игру и менять ее ход, быть классным игроком и помогать побеждать своей команде.

Мой настрой всегда один: конкурировать и стремиться к титулу. Это не меняется ни для меня, ни для города Бостон», – добавил защитник «Селтикс».

В сезоне-2024/25 Притчард в среднем набирал 14,3 очка и установил рекорд НБА по трехочковым среди игроков со скамейки, а также получил приз «Лучший шестой игрок года».

