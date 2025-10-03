Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»
Лидер «Оклахомы» скромно оценивает свои возможности.
«Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить», – заявил 27-летний защитник.
В прошлом розыгрыше чемпионата НБА Гилджес-Александер стал четвертым игроком в истории (после Карима Абдул-Джаббара, Майкла Джордана и Шакила О′Нила), кому удалось получить звания лучшего бомбардира, MVP «регулярки» и MVP финала в одном сезоне.
Кто лучший американский игрок в НБА?1718 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости