Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»

Лидер «Оклахомы» скромно оценивает свои возможности.

«Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить», – заявил 27-летний защитник.

В прошлом розыгрыше чемпионата НБА Гилджес-Александер стал четвертым игроком в истории (после Карима Абдул-Джаббара, Майкла Джордана и Шакила О′Нила), кому удалось получить звания лучшего бомбардира, MVP «регулярки» и MVP финала в одном сезоне.