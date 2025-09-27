  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майкл Мэлоун о словах про ШГА как MVP: «Мой «Добро пожаловать на ТВ» момент – понял, что здесь все под микроскопом. Отношение к Йокичу осталось прежним, люблю его»
0

Майкл Мэлоун о словах про ШГА как MVP: «Мой «Добро пожаловать на ТВ» момент – понял, что здесь все под микроскопом. Отношение к Йокичу осталось прежним, люблю его»

Майкл Мэлоун внес пояснение по словам про Шэя Гилджес-Александера как MVP.

Вскоре после увольнения из «Денвера» тренер перешел работать на телевидение. Во время одного из эфиров он заявил по поводу конкурента Николы Йокича «Шэй показал, почему он MVP».

Слова были восприняты как обращенные против его бывшего подопечного.

«Мой «Добро пожаловать на ТВ» момент. Очень хорошо понял, что в этой среде все под микроскопом.

Я ведь просто погрузился в финал конференции с участием «Тандер» и произнес слова про ШГА, почему он станет MVP. После игры позвонил жене, а она говорит, что в Денвере сходят с ума.

Я сказал так о Гилджес-Александере, потому что на тот момент уже прошла информация по поводу вручения ему MVP. Официально об этом объявили, кажется, на следующий день. Я говорил о том, о чем по факту все уже и так знали.

Если бы я тогда голосовал, то все еще отдал бы свой голос за Йокича. Народ подумал, что после увольнения мое отношение изменилось, я предал его. Но это вообще не так. Люблю Николу. Люблю мои 10 лет в Денвере», – заявил Мэлоун.
 

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2304 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SiriusXM NBA
logoМайкл Мэлоун
logoДенвер
logoНБА
logoНикола Йокич
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йокич, Гилджес-Александер и Дончич – лидеры рейтинга игроков НБА-2025 от ESPN
10вчера, 13:30
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
615 августа, 05:27
Джон Салли: «У Йокича лучше статистика. Но Гилджес-Александер лучше для имиджа НБА»
113 июня, 12:15
Донован Митчелл – в первой сборной НБА, Леброн Джеймс и Стефен Карри – во второй, Джеймс Харден – в третьей
3924 мая, 03:25
Главные новости
Пол Джордж о своей роли: «Я все еще остаюсь тем Полом Джорджем, который был интересен «Филадельфии». Не сказал последнее слово»
7 минут назад
Тренер «Линкс» Шерил Рив обматерила фанатов после удаления
22 минуты назадВидео
Нафиса Коллиер получила травму, главный тренер «Миннесоты» выбежала на площадку и заработала удаление
38 минут назадВидео
«Лейкерс» добавили к соглашению Редика еще 2 сезона, теперь контракт рассчитан до 2030 года (Чарания)
152 минуты назад
Обозреватель Тим Каваками о ситуации Куминги: «Удивлен, что запасной игрок вот так травит «Уорриорз»
сегодня, 04:57
Джей Джей Редик: «Могу потратить полтора часа на погружение в кроличью нору с ChatGPT»
6сегодня, 04:40
Брэндон Ингрэм полностью здоров и готов выступать за «Торонто» без распределения нагрузки
сегодня, 04:36
Дэрил Мори не стал называть дату возвращения Эмбиида: «Все будет зависеть от мнения врачей»
сегодня, 04:25
Женская НБА. 1/2 финала. 21+9+8 Томас помогли «Финиксу» обыграть «Миннесоту» и повести в серии (2-1), «Лас-Вегас» разобрался с «Индианой» (2-1)
3сегодня, 04:18
У Айзейи Кэнана диагностировали разрыв крестообразной связки
сегодня, 04:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» проиграл «Ле-Ману»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» обыграл «Эсенлер Эрокспор»
вчера, 18:10
Генменеджер фарм-клуба «Пеликанс» Адам Барнс стал помощником Троя Уивера
вчера, 17:50
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2вчера, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
вчера, 14:20
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
3вчера, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
вчера, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
вчера, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
вчера, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
25 сентября, 19:56