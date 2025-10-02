Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
Клэй Томпсон впечатлен усердием юного новичка «Далласа» на тренировках.
«Купер выглядел отлично. Больше всего меня впечатлило, что он не пропустил ни одного упражнения.
Мне все равно, сколько он промахивается или сколько ошибок делает. Главное, что он выходил и боролся в каждом упражнении – вот что действительно впечатляет», – заявил 35-летний форвард «Далласа».
Этим летом первый номер драфта-2025 принял участие в двух матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,5 очка, 7 подборов и 5 передач.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dallas Morning News
