Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»

Клэй Томпсон впечатлен усердием юного новичка «Далласа» на тренировках.

«Купер выглядел отлично. Больше всего меня впечатлило, что он не пропустил ни одного упражнения.

Мне все равно, сколько он промахивается или сколько ошибок делает. Главное, что он выходил и боролся в каждом упражнении – вот что действительно впечатляет», – заявил 35-летний форвард «Далласа».

Этим летом первый номер драфта-2025 принял участие в двух матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,5 очка, 7 подборов и 5 передач.

Кто лучший американский игрок в НБА?1274 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dallas Morning News
logoДаллас
logoКупер Флэгг
logoНБА
logoКлэй Томпсон
