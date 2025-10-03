  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Купер Флэгг смог назвать 4 из 9 игроков с карточек НБА 2006 года, Илгаускаса и Тюркоглу новичок «Далласа» не узнал
8

Купер Флэгг смог назвать 4 из 9 игроков с карточек НБА 2006 года, Илгаускаса и Тюркоглу новичок «Далласа» не узнал

Флэггу предложили пройти небольшой тест на знание игроков НБА.

Первому номеру драфта-2025 дали распечатать пачку карточек баскетболистов лиги 2006 года (год рождения Флэгга).

18-летний форвард узнал 4 из 9 игроков: Джувэна Ховарда, Майкла Финли, Расула Батлера и Антуана Уокера.

Имена Хидо Тюркоглу, Эрика Сноу, Жидрунаса Илгаускаса, Антуана Райта и Рашада Маккэнтса новичку «Далласа» оказались неизвестны.

Кто лучший американский игрок в НБА?1755 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Topps в соцсети X
logoКупер Флэгг
logoЖидрунас Илгаускас
Антуан Райт
logoРасул Батлер
logoАнтуан Уокер
Эрик Сноу
Рашад Маккэнтс
logoДжувэн Ховард
logoМайкл Финли
logoНБА
logoДаллас
logoХидо Тюркоглу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
2вчера, 13:31
Купер Флэгг поставил блок-шот Энтони Дэвису на тренировке «Далласа»
61 октября, 21:38Видео
Худой Зайон, Браун как звезда, Смарт в «Лейкерс». Самые интересные игроки НБА в новом сезоне
91 октября, 12:34
Главные новости
Джефф Грин о Дюрэнте: «Кевин все тот же с тех пор, как был новичком. Его не переделать»
9 минут назад
Генменеджер «Блэйзерс» о словах про «время побеждать»: «По-прежнему этого хотим, но главное – прогресс. Думаем и о перспективе тоже»
31 минуту назад
Джо Маззулла: «Подход «Селтикс» будет базироваться на стремлении к победам каждый божий день. А там уже как пойдет»
41 минуту назад
Энтони Дэвис о желании играть на «четверке»: «Дело не в самих позициях, просто быть центровым весь сезон тяжелее для тела»
155 минут назад
Макси Клебер избежал серьезной травмы и должен вернуться в строй через несколько дней
1сегодня, 06:45
Джордан Пул: «Я побеждал с «Уорриорз», потом был сложный опыт в «Уизардс». Постараюсь объединить это и вывести «Пеликанс» в плей-офф»
4сегодня, 06:39
Яннис Адетокумбо отправился в Майами, чтобы присоединиться к «Милуоки»
сегодня, 06:28
Басист RHCP Фли об обмене Дончича: «Услышал об этом от Бена Стиллера. Я послал его подальше, потом посмотрел новости в телефоне и свалился на пол»
2сегодня, 06:21
Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»
3сегодня, 06:12
«На сегодня все». Сотрудник «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса Ленарду о сделке Aspiration
1сегодня, 06:09
Ко всем новостям
Последние новости
Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
сегодня, 05:49
Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»
сегодня, 05:03
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
1вчера, 20:35
Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
4вчера, 19:27
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
вчера, 17:52
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
вчера, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
вчера, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
вчера, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1вчера, 14:59