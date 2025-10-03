Купер Флэгг смог назвать 4 из 9 игроков с карточек НБА 2006 года, Илгаускаса и Тюркоглу новичок «Далласа» не узнал
Флэггу предложили пройти небольшой тест на знание игроков НБА.
Первому номеру драфта-2025 дали распечатать пачку карточек баскетболистов лиги 2006 года (год рождения Флэгга).
18-летний форвард узнал 4 из 9 игроков: Джувэна Ховарда, Майкла Финли, Расула Батлера и Антуана Уокера.
Имена Хидо Тюркоглу, Эрика Сноу, Жидрунаса Илгаускаса, Антуана Райта и Рашада Маккэнтса новичку «Далласа» оказались неизвестны.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Topps в соцсети X
