Кейтлин Кларк получила штраф в 200 долларов за слова «судьи не смогли остановить нас»
Суперзвезде «Индианы» придется выплатить денежную сумму в пользу лиги.
После победы «Фивер» над «Дрим» в серии первого раунда плей-офф Кларк оставила в соцсетях комментарий со словами «судьи не смогли остановить нас».
Позднее защитница рассказала, что лига оштрафовала ее на 200 долларов.
«Меня оштрафовали на 200 баксов за это лол 😂😂😂😂😂ДВИЖУХА НА СКАМЕЙКЕ БУДЕТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ, ПОЕХАЛИ!!!!!!!!!!!!!», – написала Кларк.
В полуфинале плей-офф «Индиана» встретится с «Лас-Вегасом». Кларк поддерживает свою команду со скамейки запасных, так как не может принимать участия в матчах из-за травмы.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кейтлин Кларк
