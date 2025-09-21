1

Кейтлин Кларк получила штраф в 200 долларов за слова «судьи не смогли остановить нас»

Суперзвезде «Индианы» придется выплатить денежную сумму в пользу лиги.

После победы «Фивер» над «Дрим» в серии первого раунда плей-офф Кларк оставила в соцсетях комментарий со словами «судьи не смогли остановить нас».

Позднее защитница рассказала, что лига оштрафовала ее на 200 долларов.

«Меня оштрафовали на 200 баксов за это лол 😂😂😂😂😂ДВИЖУХА НА СКАМЕЙКЕ БУДЕТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ, ПОЕХАЛИ!!!!!!!!!!!!!», – написала Кларк.

В полуфинале плей-офф «Индиана» встретится с «Лас-Вегасом». Кларк поддерживает свою команду со скамейки запасных, так как не может принимать участия в матчах из-за травмы.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кейтлин Кларк
женская НБА
Кейтлин Кларк
Индиана жен
судьи
штрафы
