Келси Митчелл не смогла доиграть решающий матч против «Эйсес» из-за спазмов в ногах

Келси Митчелл не смогла помочь своей команде в концовке.

Лидер команды по результативности в этом плей-офф (23,3 очка в среднем) закончила 5-й матч полуфинальной серии в середине 3-й четверти из-за спазмов в ногах. Митчелл отказалась от носилок и ушла с площадки с помощью персонала, после чего отправилась в больницу.

«Фивер» довели игру до овертайма, взяв 4-ю четверть, но не дожали соперника в дополнительное время (98:107).

Ранее в сезоне команда лишилась Кейтлин Кларк , Ари Макдональд, Сидни Колсон, Софи Каннингем и Дамирис Дантас. Лекси Халл (12 + 7 подборов + 3 передачи) играла с травмой спины.