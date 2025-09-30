0

Чемпионат Франции. «Элан Шалон» примет «Нантер»

Сегодня, 30 сентября, в чемпионате Франции пройдет один матч.

«Нантер» сыграет с «Элан Шалоном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж – 1-0, Ле-Ман – 1-0, Булазак – 1-0, Лимож – 1-0, Шоле – 1-0, Виллербан – 1-0, Монако – 1-0, Нантер – 0-0, Элан Шалон – 0-0, Бурк – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Сен-Кантен – 0-1, Страсбур – 0-1, Дижон – 0-1, Ле-Портель – 0-1, Нанси – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
