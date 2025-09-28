Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Ле-Портелем», «Виллербан» примет «Нанси»

Сегодня, 28 сентября, в чемпионате Франции пройдут два матча.

«Ле-Портель» примет «Монако», «Виллербан » дома сыграет с «Нанси». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Париж – 1-0, Ле-Ман – 1-0, Булазак – 1-0, Лимож – 1-0, Шоле – 1-0, Виллербан – 0-0, Ле-Портель – 0-0, Монако – 0-0, Нанси – 0-0, Нантер – 0-0, Элан Шалон – 0-0, Бурк – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Сен-Кантен – 0-1, Страсбур – 0-1, Дижон – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.