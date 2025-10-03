Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет МБА-МАИ

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

МБА-МАИ на выезде встретится с «Уралмашем». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : Зенит – 1-0, Пари Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Уралмаш – 1-0, ЦСКА – 1-0, Локомотив-Кубань – 1-1, МБА-МАИ – 0-0, Самара – 0-1, Автодор – 0-1, Енисей – 0-1, Бетсити Парма – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.