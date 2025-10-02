0

Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Енисей»

Сегодня пройдет 1 матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» сыграет с «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 1-0, Уралмаш – 1-0, ЦСКА – 1-0, Пари Нижний Новгород – 1-0, Зенит – 1-0, Енисей – 0-0, МБА-МАИ – 0-0, Самара – 0-1, Автодор – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Бетсити Парма – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто лучший американский игрок в НБА?1026 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoЕнисей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Локомотив-Кубань – Енисей – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 2 октября 2025
вчера, 19:18Пользовательская новость
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань», УНИКС победил «Бетсити Парму»
6028 сентября, 17:15
«Локомотив-Кубань» уступил «Тюрк Телекому» (82:96) и завершил серию матчей в Турции с результатом 4-3
21 сентября, 18:40
Главные новости
«Иногда будет получаться, иногда нет, но мы его поддержим». Кевин Портер получит роль стартового разыгрывающего «Бакс»
8 минут назад
Вассилис Спанулис о поражении от «Жальгириса»: «Мы не заслуживали победы, были ужасны»
21 минуту назад
Кристапс Порзингис: «Вошел в ритм и набрал форму на Евробаскете. Чувствую себя фантастически хорошо»
36 минут назад
«Иногда колено раздувало до шарообразной формы». Ксавьер Тиллман завершил реабилитацию
51 минуту назад
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией» в Абу-Даби
сегодня, 06:59
Евролига. «Партизан» примет «Милан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом»
сегодня, 06:55
Маркус Смарт пропустит минимум неделю из-за тендинопатии ахиллова сухожилия, Руи Хатимура займет последнее место в старте «Лейкерс»
3сегодня, 06:40
Макси Клебер травмировал мышцы бедра и пройдет МРТ-обследование
2сегодня, 06:30
Джейсон Кидд намерен изменить нападение «Далласа» с помощью перешедшего из «Сакраменто» тренера Джея Триано
сегодня, 06:15
Стив Керр: «Здорово иметь растягивающего центрового, тем более самого Эла Хорфорда»
1сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет МБА
сегодня, 07:25
Еврокубок. «Лондон» примет «Будучность»
1сегодня, 07:10
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
2вчера, 20:26
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Бурк» без проблем победил «Тренто» и другие результаты
1вчера, 20:10
Рэджон Рондо присоединился к тренировочному лагерю «Милуоки»
4вчера, 19:20Фото
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Надежде», УГМК разгромил «Энергию» и другие результаты
вчера, 17:25
Де’Энтони Мелтон, скорее всего, пропустит начало регулярного сезона
вчера, 17:21
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
вчера, 16:25
Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»
1вчера, 14:59
Георгиос Барцокас о Франке Ниликине: «Я впечатлен тем, как быстро Франк понял наш стиль, но в матче против «Реала» он еще не сыграет»
вчера, 14:42