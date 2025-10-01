Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Бетсити Парму», «Зенит» сыграет с «Автодором»
Сегодня пройдут 2 матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Пари НН» сыграет с «Бетсити Пармой». «Зенит» примет «Автодор».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 1-0, Уралмаш – 1-0, Автодор – 0-0, Енисей – 0-0, Зенит – 0-0, МБА-МАИ – 0-0, Пари Нижний Новгород – 0-0, Самара – 0-1, ЦСКА – 1-0, Локомотив-Кубань – 0-1, Бетсити Парма – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости