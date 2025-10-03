  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Пробежал последние 6 кругов. Мне хватило». Джей Джей Редик присоединился к тренировкам «Лейкерс»
3

Джей Джей Редик решил разделить трудности своих игроков.

В рамках одного из упражнений игроки должны были пробежать всю площадку 6 раз за 34 секунды. После короткого отдыха – 10 раз за 60 секунд. И, наконец, еще 6 раз за 34 секунды.

«Пробежал последние шесть. Мне хватило.

3 основных вопроса к нашей физической подготовке. Как быстро мы прибегаем в защиту? Какой темп сохраняем в нападении? Насколько контактно мы готовы играть?

Если все это исполняется на высоком уровне, мы в форме», – поделился Редик.

Кто лучший американский игрок в НБА?1952 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
