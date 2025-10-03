«Пробежал последние 6 кругов. Мне хватило». Джей Джей Редик присоединился к тренировкам «Лейкерс»

Джей Джей Редик решил разделить трудности своих игроков.

В рамках одного из упражнений игроки должны были пробежать всю площадку 6 раз за 34 секунды. После короткого отдыха – 10 раз за 60 секунд. И, наконец, еще 6 раз за 34 секунды.

«Пробежал последние шесть. Мне хватило.

3 основных вопроса к нашей физической подготовке. Как быстро мы прибегаем в защиту? Какой темп сохраняем в нападении? Насколько контактно мы готовы играть?

Если все это исполняется на высоком уровне, мы в форме», – поделился Редик .