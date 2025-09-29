1

Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха

Латышский разыгрывающий «Фенербахче» выбыл из строя.

Турецкий клуб официально объявил, что Артурс Жагарс получил травму паха и не сможет помочь команде в ближайшее время. Игрок получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Турции против «Тофаша».

Медицинское обследование выявило у 25-летнего латвийца мышечную травму второй степени. Сроки восстановления пока неизвестны.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3352 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
Артурс Жагарс
logoФенербахче
травмы
logoчемпионат Турции
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бросок Максвелла Льюиса за 0,5 секунды до конца принес «Тофашу» победу над «Фенербахче»
вчера, 05:01Видео
Шарунас Ясикявичюс о Евробаскете-2025: «Уровень баскетбола был не очень высоким»
423 сентября, 14:33
Тэйлен Хортон-Такер присоединился к «Фенербахче»
520 сентября, 08:30Фото
Главные новости
Четверо игроков «Црвены Звезды» пропустят первый тур Евролиги
6 минут назад
Рик Карлайл о Эндрю Нембхарде: «На него ложится гораздо больше обязанностей в розыгрыше»
122 минуты назад
Эргин Атаман: «Матиасу Лессору нужно больше времени – он вернется примерно через месяц или полтора»
45 минут назад
Джеди Осман пропустит стартовый матч Евролиги и может не сыграть с «Барселоной»
сегодня, 13:49
Девин Букер показал свое внушительное хранилище кроссовок и винтажных автомобилей
13сегодня, 11:53Видео
Евролига не исключает отстранение израильских клубов
23сегодня, 11:24
Андреас Пистиолис: «Мы не поддались жажде трансферов. У нас хватило терпения и правильного подхода, чтобы сохранить команду»
3сегодня, 10:08
Евролига представила изменения в правилах на сезон-2025/26
сегодня, 09:27
Джейсон Тейтум: «Я травмирован, но, по иронии, все остальное мое тело стало сильнее, чем когда-либо»
6сегодня, 09:07
Майкл Джордан встретился с Кармело Энтони, Винсом Картером, Трэйси Макгрэйди и Брайаном Скалабрини
9сегодня, 08:29Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Баскетболисты «Никс» прибыли в Абу-Даби
сегодня, 14:02Видео
Генеральный менеджер «Дубая»: «Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна, это Евролига»
1сегодня, 13:30
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:20
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Динамо Новосибирск»
сегодня, 12:20
Гендиректор «Альбы»: «Лига Европы под эгидой НБА приближается, и мы хотим быть ее частью»
сегодня, 12:17
«Трапани Шарк» потребует исключения израильских клубов из Лиги чемпионов
2сегодня, 11:01
Коул Энтони: «Милуоки» для меня как глоток свежего воздуха после пяти лет в «Орландо»
7сегодня, 10:41
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб зарубились один на один
3сегодня, 07:55Видео
«Уорриорс» подпишут двусторонний контракт с 52-м пиком драфта-2025 Алексом Тухи
сегодня, 05:41
Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
1вчера, 21:33