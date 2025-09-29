Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха

Латышский разыгрывающий «Фенербахче» выбыл из строя.

Турецкий клуб официально объявил, что Артурс Жагарс получил травму паха и не сможет помочь команде в ближайшее время. Игрок получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Турции против «Тофаша».

Медицинское обследование выявило у 25-летнего латвийца мышечную травму второй степени. Сроки восстановления пока неизвестны.