Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха
Латышский разыгрывающий «Фенербахче» выбыл из строя.
Турецкий клуб официально объявил, что Артурс Жагарс получил травму паха и не сможет помочь команде в ближайшее время. Игрок получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Турции против «Тофаша».
Медицинское обследование выявило у 25-летнего латвийца мышечную травму второй степени. Сроки восстановления пока неизвестны.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
