Брэндон Бостон получил травму в первой четверти матча против «Жальгириса»
Брэндон Бостон неудачно начинает сезон.
23-летний американский защитник переехал в Европу этим летом и присоединился к «Фенербахче». В апреле ему потребовалась артроскопическая операция на левом голеностопе.
Судя по всему, Бостон получил травму этого же голеностопа в матче Евролиги против «Жальгириса». Защитник проводил 3-ю игру за новый клуб.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Донатаса Урбонаса
