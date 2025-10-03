Брэндон Бостон получил травму в первой четверти матча против «Жальгириса»

Брэндон Бостон неудачно начинает сезон.

23-летний американский защитник переехал в Европу этим летом и присоединился к «Фенербахче ». В апреле ему потребовалась артроскопическая операция на левом голеностопе.

Судя по всему, Бостон получил травму этого же голеностопа в матче Евролиги против «Жальгириса ». Защитник проводил 3-ю игру за новый клуб.