«Иногда колено раздувало до шарообразной формы». Ксавьер Тиллман завершил реабилитацию

Ксавьер Тиллман готовится провести полноценный сезон.

26-летний форвард подписал двухлетнее соглашение с «Бостоном» летом 2024 года. В прошедшем чемпионате Тиллман боролся с травмой колена и выходил на паркет в 33 матчах, набирая 1 очко и 1,3 подбора за 7 минут в среднем.

«Прошлый год был очень трудным с игровой точки зрения. Хотел выступать и вносить свой вклад.

Были дни, когда мое колено раздувало до шарообразного состояния после тренировочных матчей. Понимал, что могу выполнять только вспомогательную роль, а не играть полноценно.

Летом поработал над броском, вы это наверняка заметите. Безостановочно бросал. Увидите вернувшуюся защиту, смогу опекать позиции с первой по пятую. Колено в порядке, двигаюсь в правильном направлении», – рассказал баскетболист.

Тиллману потребовались инъекции стволовых клеток в марте, которые помогли в целом справиться с отеками. Форвард также сбросил более 5 килограммов летом.

