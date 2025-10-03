Энтони Эдвардс о победах над Дюрэнтом, Джеймсом и Карри: «Еще в школе говорил, что через 4-5 лет буду их шлепать»

Энтони Эдвардс поделился эмоциями от успехов в плей-офф.

Звездный защитник «Миннесоты» два раза подряд пробивался в финал Западной конференции, обыграв Кевина Дюрэнта, Леброна Джеймса и Стефа Карри.

«Это просто здорово. Помню, в старшей школе тусовались с моим другом, и я говорил ему, что, когда попаду в лигу, отшлепаю этих парней.

Он тогда не верил, но сейчас припомнит. Вместе смотрели матчи, и я говорил ему, что пройдет 4-5 лет, и грохну их», – заявил Эдвардс.