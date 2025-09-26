Гилберт Аренас: «Энтони Эдвардс расходует слишком много энергии против сдваиваний»

Гилберт Аренас прокомментировал тренировки Энтони Эдвардса.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания рассказал , что защитник «Миннесоты» изучает игру Кобе Брайанта и Майкла Джордана .

«Слышал, что Энт пытается интегрировать элементы Эм Джея и Кобе в пост-апе в свой арсенал. Он станет куда более опасным, как только научится беречь энергию по их примеру.

Сейчас он расходует слишком много энергии и атлетизма на противостояние сдваиваниям и страиваниям», – заявил бывший баскетболист.