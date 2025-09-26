1

Гилберт Аренас: «Энтони Эдвардс расходует слишком много энергии против сдваиваний»

Гилберт Аренас прокомментировал тренировки Энтони Эдвардса.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания рассказал, что защитник «Миннесоты» изучает игру Кобе Брайанта и Майкла Джордана.

«Слышал, что Энт пытается интегрировать элементы Эм Джея и Кобе в пост-апе в свой арсенал. Он станет куда более опасным, как только научится беречь энергию по их примеру.

Сейчас он расходует слишком много энергии и атлетизма на противостояние сдваиваниям и страиваниям», – заявил бывший баскетболист.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2167 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
