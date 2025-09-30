Энтони Эдвардс о лучшем совете от Майкла Джордана: «В посте большинство опирается на соперника задницей, а он делает это верхней частью спины»
Суперзвезда «Миннесоты» обратился за помощью к Его Воздушеству.
«Джордан помог мне разобраться с выбором позиций для броска, с остановками и бросками поверх защитника.
Думаю, лучший совет, который он мне дал, касается того, что при игре в посте большинство опирается на соперника задницей, а он делает это верхней частью спины. Думаю, это то, чему я у него научился», – сказал Эдвардс.
Лидер «Тимбервулвс» уточнил, что разговоры с легендой «Чикаго» ведутся через общего знакомого.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости