Энтони Эдвардс о лучшем совете от Майкла Джордана: «В посте большинство опирается на соперника задницей, а он делает это верхней частью спины»

Суперзвезда «Миннесоты» обратился за помощью к Его Воздушеству.

«Джордан помог мне разобраться с выбором позиций для броска, с остановками и бросками поверх защитника.

Думаю, лучший совет, который он мне дал, касается того, что при игре в посте большинство опирается на соперника задницей, а он делает это верхней частью спины. Думаю, это то, чему я у него научился», – сказал Эдвардс .

Лидер «Тимбервулвс» уточнил, что разговоры с легендой «Чикаго» ведутся через общего знакомого.