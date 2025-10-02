Энтони Эдвардс о целях: «MVP и титул, DPOY взять тяжело, двое из лучших защитников у меня в команде»
Энтони Эдвардс рассказал о карьерных задачах.
Звездный защитник «Миннесоты» намерен обратить внимание на прогресс в обороне.
«Не думаю, что смогу добиться звания «Лучшего защищающегося». Двое из лучших защитников лиги у меня в команде (Руди Гобер и Джейден Макдэниэлс).
Главное, чтобы мой вклад в оборону ощущался в каждом матче. Мне было бы важно попасть в защитную сборную.
DPOY – слишком сложно. Мои цели – MVP и титул», – заключил Эдвардс.
Кто лучший американский игрок в НБА?1153 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эндрю Дюковица
