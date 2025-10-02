Энтони Эдвардс о целях: «MVP и титул, DPOY взять тяжело, двое из лучших защитников у меня в команде»

Энтони Эдвардс рассказал о карьерных задачах.

Звездный защитник «Миннесоты» намерен обратить внимание на прогресс в обороне.

«Не думаю, что смогу добиться звания «Лучшего защищающегося». Двое из лучших защитников лиги у меня в команде (Руди Гобер и Джейден Макдэниэлс ).

Главное, чтобы мой вклад в оборону ощущался в каждом матче. Мне было бы важно попасть в защитную сборную.

DPOY – слишком сложно. Мои цели – MVP и титул», – заключил Эдвардс.