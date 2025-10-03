  • Спортс


Жорди Фернандес: «Не буду требовать от Майкла Портера игры с ведения, он может быть звездой в своей роли»

Жорди Фернандес описал ожидания от Майкла Портера.

Чемпион НБА перешел в «Бруклин» этим летом и заявил, что «уперся в потолок» в «Наггетс».

«Наши требования к нему не будут выше или ниже. Просто другими. От него потребуется несколько иное.

Мне нужно будет, чтобы он бросал и лучше всех открывался под кольцом. Он крупный и отлично подбирает. Если он будет звездой в этой роли и максимально реализует свои сильные стороны, мне не потребуется, чтобы он играл с ведения. Не думаю, что это эффективный способ его использования. Но он может подбирать и бросать. Буду рад увидеть его в этой роли», – заключил главный тренер «Нетс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
