11

Майкл Портер: «Мне не нужна женщина, которая ведет себя как мужик»

Форвард «Бруклина» описал идеал своей спутницы.

«Я думаю, нужен баланс между независимой женщиной, сильной независимой женщиной, и женщиной, которая придерживается традиционных взглядов. Такой, которая не будет против растить детей и сидеть дома... Моя мама была такой.

Моя мама была лучшей баскетболисткой в Айове. До сих пор держит рекорды по набранным очкам. Однажды она набрала 75 очков в университетской игре. В среднем она набирала около 40 или 50. Она играла за границей. А потом она встретила моего отца.

Она вышла замуж и родила ребенка. И поначалу она всегда думала, что хочет быть женщиной, которая сама строит свою жизнь. Но когда у нее появились дети, она такая: «О, я хочу быть дома, быть мамой, которая учит детей на дому». Она обучала всех нас.

Так что я это видел. Поэтому я и сказал про баланс между, типа, независимой женщиной, но в то же время женщиной, которая в некотором роде традиционна, что-то вроде... Не хочу говорить «покорная», потому что у этого слова плохая репутация, но чтобы женщина вела себя как женщина.

Мне не нужна женщина, которая ведет себя как мужик. Думаю, это самое главное. А во-вторых, у нас должны быть какие-то схожие убеждения и моральные принципы, типа веры в Бога», – сказал Портер.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3215 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoМайкл Портер
logoНБА
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Портер: «В плей-офф я играл через боль, и это в итоге привело к моему обмену в «Нетс».
525 сентября, 20:45
Майкл Портер о Бене Симмонсе: «Дело не в психологии, у него просто были серьезные травмы»
424 сентября, 15:40
«Она должна правильно вести себя каждый месяц». Майкл Портер покрывал половину арендной платы за квартиру своей бывшей подружки
424 сентября, 08:20
Главные новости
Майкл Джордан встретился с Кармело Энтони, Винсом Картером, Трэйси Макгрэйди и Брайаном Скалабрини
438 минут назадФото
«Мы бы отделали этого мелкого паренька». Чарльз Баркли считает, что Стефену Карри пришлось бы тяжко в его эпоху
552 минуты назад
Джимми Батлер засветился в лайв-экшен трейлере шутера Battlefield 6
3сегодня, 07:07Видео
Тренер Стефена Карри: «Его первый шаг сейчас самый быстрый и взрывной за всю его карьеру»
4сегодня, 06:47
Бекки Хэммон о судействе в 4-м матче против «Индианы»: «Они пробили 34 штрафных, мы – 11. Следующий вопрос»
1сегодня, 06:29
23+8+10 Алиссы Томас помогли «Финиксу» выбить «Миннесоту» и оформить проход в финал женской НБА
2сегодня, 06:11Видео
Джонатан Куминга не примет участия в медиа-дне «Голден Стэйт»
8сегодня, 05:28
«Уорриорс» согласовали 4-летний контракт с 56-м пиком драфта-2025 Уиллом Ричардом
5сегодня, 05:09
Гэри Пэйтон II согласовал контракт с «Голден Стэйт»
3сегодня, 04:48
Женская НБА. 1/2 финала. 31+9 Уилсон не спасли «Лас-Вегас» от поражения «Индиане», «Финикс» выбил «Миннесоту» благодаря 23+8+10 Томас
12сегодня, 04:17
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Бурсаспор»
19 минут назад
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Динамо Новосибирск»
29 минут назад
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб зарубились один на один
2сегодня, 07:55Видео
«Уорриорс» подпишут двусторонний контракт с 52-м пиком драфта-2025 Алексом Тухи
сегодня, 05:41
Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
1вчера, 21:33
Эйжа Уилсон достигла отметки 1000 очков, набранных в плей-офф женской НБА
вчера, 20:30Видео
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Портель», «Виллербан» разгромил «Нанси»
вчера, 18:43
Чемпионат Турции. «Мерсин» выиграл «Манису», «Трабзонспор» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
вчера, 17:10
Матиас Лессор – Франку Ниликине: «Добро пожаловать в Афины. Правильный город, неправильный цвет»
вчера, 16:27
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» победила «Энергию»
вчера, 15:51