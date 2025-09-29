Майкл Портер: «Мне не нужна женщина, которая ведет себя как мужик»

Форвард «Бруклина» описал идеал своей спутницы.

«Я думаю, нужен баланс между независимой женщиной, сильной независимой женщиной, и женщиной, которая придерживается традиционных взглядов. Такой, которая не будет против растить детей и сидеть дома... Моя мама была такой.

Моя мама была лучшей баскетболисткой в Айове. До сих пор держит рекорды по набранным очкам. Однажды она набрала 75 очков в университетской игре. В среднем она набирала около 40 или 50. Она играла за границей. А потом она встретила моего отца.

Она вышла замуж и родила ребенка. И поначалу она всегда думала, что хочет быть женщиной, которая сама строит свою жизнь. Но когда у нее появились дети, она такая: «О, я хочу быть дома, быть мамой, которая учит детей на дому». Она обучала всех нас.

Так что я это видел. Поэтому я и сказал про баланс между, типа, независимой женщиной, но в то же время женщиной, которая в некотором роде традиционна, что-то вроде... Не хочу говорить «покорная», потому что у этого слова плохая репутация, но чтобы женщина вела себя как женщина.

Мне не нужна женщина, которая ведет себя как мужик. Думаю, это самое главное. А во-вторых, у нас должны быть какие-то схожие убеждения и моральные принципы, типа веры в Бога», – сказал Портер .