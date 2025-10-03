Лука Дончич о серьезных нагрузках на тренировках «Лейкерс»: «Все отлично. Все в команде в хорошей форме»
Лука Дончич готов к физическим нагрузкам в тренировочном лагере.
«Лейкерс» намерены привести баскетболистов в «чемпионскую форму». После недавней тренировки, которая завершилась спринтами через всю площадку, главный тренер Джей Джей Редик пошутил, что наверняка «потерял популярность в раздевалке».
Словенская звезда «Лейкерс» с пониманием относится к плану тренерского штаба.
«Дело не только в физической форме, но и в психологической. И то, и другое очень важно. Мы работаем над этим на тренировках.
Все проходит отлично. Все в команде в отличной форме. Все много бегают, так что пока все отлично», – сказал Дончич о подходе Редика к работе в тренировочном лагере.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
