Маркус Смарт пропустит минимум неделю из-за тендинопатии ахиллова сухожилия, Руи Хатимура займет последнее место в старте «Лейкерс»

Маркус Смарт не смог приступить к тренировкам.

31-летний защитник перешел в «Лейкерс» этим летом, вызвав дискуссию о месте для него в стартовой пятерке.

Смарт не смог начать сборы с командой. У баскетболиста тендинопатия ахиллова сухожилия.

«Он постепенно приходит в норму. Присутствовал на тренировке, но ничего активного и контактного. Ожидаем, что он будет в порядке через неделю», – рассказал главный тренер Джей Джей Редик.

Источник в команде сообщил, что в текущей ситуации заключительное место в стартовой пятерке, скорее всего, получит Руи Хатимура. Другие четыре позиции заняты Лукой Дончичем, Леброном Джеймсом, Остином Ривзом и Деандре Эйтоном.