  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Будет еще для тех, кто придет в воскресенье». Зайон Уильямсон порадовался вниманию в предсезонном матче в Австралии
0

«Будет еще для тех, кто придет в воскресенье». Зайон Уильямсон порадовался вниманию в предсезонном матче в Австралии

Зайон Уильямс продуктивно провел первую предсезонную игру.

Форвард набрал 15 очков и 5 передач за 15,7 минуты на площадке в победной игре с «Мельбурн Юнайтед» (107:97).

Болельщики скандировали: «Нам нужен Зайон».

«Чувствую тепло этой встречи. Оно показывает охват баскетбола. Величину нашей лиги.

Надеюсь, что мне дадут больше времени в следующем матче в воскресенье. У меня есть еще кое-что для болельщиков, которые снова придут на матч», – улыбаясь рассказал форвард «Нового Орлеана».

Кто лучший американский игрок в НБА?1921 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЗайон Уильямсон
предсезонные матчи
logoНБА
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зайон Уильямсон и Трей Мерфи набрали 33 очка в предсезонном матче с «Мельбурном»
сегодня, 12:23Видео
Похудевшего Зайона Уильямсона сфотографировали с голым торсом
21сегодня, 05:52Фото
Зайон Уильямсон показал данк с полным оборотом на открытой тренировке в Мельбурне
17вчера, 09:50Видео
Главные новости
«Давайте еще, мне нужны идеи». Энджел Риз заработала шестизначную сумму на «хейтерах»
15 минут назадФото
Чарльз Ли: «Хотим быстрее доставлять мяч на другую половину, слишком долго возимся перед активной фазой атаки»
24 минуты назад
Чарльз Ли: «Парни готовы воспринимать информацию. Ключ к моему сердцу лежит через защиту»
42 минуты назад
«Чикаго» воспользовался опцией на сезон-2026/27 в контракте Матаса Бузелиса
сегодня, 13:10
Евролига. «Жальгирис» примет «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
1сегодня, 12:27
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет МБА-МАИ
2сегодня, 12:27
Зайон Уильямсон и Трей Мерфи набрали 33 очка в предсезонном матче с «Мельбурном»
сегодня, 12:23Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» встретятся с «Финиксом», «Новый Орлеан» обыграл «Мельбурн»
5сегодня, 12:11
Виктор Петраков: «Гомельский – великий менеджер. Кондрашин как тренер на голову выше!»
2сегодня, 12:02
«Уралмаш» арендует Дмитрия Халдеева
2сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Ален Омич отказался от контракта с «Уралмашем»
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Булазак» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:27
Чемпионат Турции. «Тофаш» встретится с «Галатасараем»
сегодня, 12:27
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с ФМП, «Вена» примет «Илирию»
1сегодня, 12:27
21,7 млн евро – рекордный бюджет «Жальгириса» на сезон-2025/26
сегодня, 10:51
Этторе Мессина о травмах Нибо и Шилдса: «Будем надеяться, что на первой неделе сезона мы не заплатим слишком высокую цену»
сегодня, 09:38
Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
сегодня, 05:49
Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»
сегодня, 05:03
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
1вчера, 20:35