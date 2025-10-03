«Будет еще для тех, кто придет в воскресенье». Зайон Уильямсон порадовался вниманию в предсезонном матче в Австралии

Зайон Уильямс продуктивно провел первую предсезонную игру.

Форвард набрал 15 очков и 5 передач за 15,7 минуты на площадке в победной игре с «Мельбурн Юнайтед» (107:97).

Болельщики скандировали: «Нам нужен Зайон».

«Чувствую тепло этой встречи. Оно показывает охват баскетбола. Величину нашей лиги.

Надеюсь, что мне дадут больше времени в следующем матче в воскресенье. У меня есть еще кое-что для болельщиков, которые снова придут на матч», – улыбаясь рассказал форвард «Нового Орлеана».