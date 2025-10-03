Никола Йокич 10 минут общался с судьями после тренировочного матча
Лидер «Денвера» решил поработать и с арбитрами.
«Наггетс» пригласили судей НБА для обслуживания тренировочного матча.
После игры Никола Йокич воспользовался возможностью и минимум 10 минут что-то обсуждал и показывал арбитрам.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
