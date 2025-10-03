Видео
1

Никола Йокич 10 минут общался с судьями после тренировочного матча

Лидер «Денвера» решил поработать и с арбитрами.

«Наггетс» пригласили судей НБА для обслуживания тренировочного матча.

После игры Никола Йокич воспользовался возможностью и минимум 10 минут что-то обсуждал и показывал арбитрам.

Кто лучший американский игрок в НБА?1833 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Беннетта Дюрандо в соцсети X
logoНикола Йокич
logoДенвер
судьи
logoНБА
