Никола Йокич 10 минут общался с судьями после тренировочного матча

Лидер «Денвера» решил поработать и с арбитрами.

«Наггетс» пригласили судей НБА для обслуживания тренировочного матча.

После игры Никола Йокич воспользовался возможностью и минимум 10 минут что-то обсуждал и показывал арбитрам.