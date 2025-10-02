Никола Йокич о новом правиле по дальним броскам под сирену: «Брат очень рад, постоянно говорил мне не делать этого»
Никола Йокич прокомментировал изменения в правилах НБА.
С этого сезона промахи при дальних бросках под сирену не будут влиять на статистику игрока. Йокич является абсолютным лидером по подобным попыткам, негативно сказывавшимся на его показателях точности.
«Мой брат очень рад этому новому правилу. Он постоянно говорит мне не делать эти броски.
А так, хорошее правило, будут чаще бросать, будет больше ярких моментов», – пожал плечами сербский центровой «Денвера».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube DNVR sports
