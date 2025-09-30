«Мне его поцеловать? За руку взять?» Никола Йокич попозировал для фото вместе с Йонасом Валанчюнасом

Суперзвезда «Денвера» провел медиа-день в хорошем настроении.

«Наггетс» поделились в соцсетях роликом с фотосессии Йокича и Валанчюнаса.

На просьбу фотографа встать поближе Йокич ответил: «Мне его поцеловать? За руку взять?»

Затем игроки склонили головы друг к другу, а Йокич, рассмеявшись, закрыл лицо руками.

В межсезонье «Денвер » выменял Йонаса Валанчюнаса из «Сакраменто».