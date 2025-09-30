  • Спортс
Видео
3

«Мне его поцеловать? За руку взять?» Никола Йокич попозировал для фото вместе с Йонасом Валанчюнасом

Суперзвезда «Денвера» провел медиа-день в хорошем настроении.

«Наггетс» поделились в соцсетях роликом с фотосессии Йокича и Валанчюнаса.

На просьбу фотографа встать поближе Йокич ответил: «Мне его поцеловать? За руку взять?»

Затем игроки склонили головы друг к другу, а Йокич, рассмеявшись, закрыл лицо руками.

В межсезонье «Денвер» выменял Йонаса Валанчюнаса из «Сакраменто».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3538 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Денвера»
logoДенвер
logoНБА
logoЙонас Валанчюнас
logoНикола Йокич
logoБаскетбол - видео
