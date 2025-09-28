0

Нолан Траоре: «Я должен быть самым быстрым на площадке»

Французский новичок «Бруклина» поделился ожиданиями от сезона.

Прошлый сезон Нолан Траоре провел во Франции в составе «Сен-Кантена», и именно этот опыт, по его словам, поможет адаптироваться к темпу НБА.

«Тот факт, что я смог поиграть на профессиональном уровне в прошлом году, определенно помог. Это сделало меня более подготовленным к тому, что меня ждет здесь.

Я должен быть самым быстрым игроком на площадке – в каждом из 82-х матчей сезона. Это серьезная нагрузка, поэтому нужно заботиться о своем теле», – сказал 19-летний баскетболист.

Нолан Траоре был выбран «Бруклином» под 19-м номером на драфте-2025. В прошлом сезоне игрок сыграл 32 матча в чемпионате Франции, набирая в среднем 11,8 очка, 1,8 подбора и 5 передач за 23 минуты на площадке.

