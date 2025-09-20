Тайлер Хирро: «Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати»

Защитник «Майами» сохраняет боевой настрой.

Вчера стало известно, что Тайлер Хирро перенес операцию из-за защемления в левом голеностопе. Баскетболист выбыл на срок порядка 8 недель и пропустит начало чемпионата НБА .

В своих соцсетях 25-летний защитник поделился фотографией с больничной койки.

«Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати», – подписал фото Хирро.

В прошлом сезоне защитник набирал в среднем 24,2 очка, 5,2 подбора и 5,5 передач и впервые в карьере попал на Матч всех звезд.