Тайлер Хирро: «Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати»
Защитник «Майами» сохраняет боевой настрой.
Вчера стало известно, что Тайлер Хирро перенес операцию из-за защемления в левом голеностопе. Баскетболист выбыл на срок порядка 8 недель и пропустит начало чемпионата НБА.
В своих соцсетях 25-летний защитник поделился фотографией с больничной койки.
«Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати», – подписал фото Хирро.
В прошлом сезоне защитник набирал в среднем 24,2 очка, 5,2 подбора и 5,5 передач и впервые в карьере попал на Матч всех звезд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Тайлера Хирро
