Тайлер Хирро: «Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати»

Защитник «Майами» сохраняет боевой настрой.

Вчера стало известно, что Тайлер Хирро перенес операцию из-за защемления в левом голеностопе. Баскетболист выбыл на срок порядка 8 недель и пропустит начало чемпионата НБА.

В своих соцсетях 25-летний защитник поделился фотографией с больничной койки.

«Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати», – подписал фото Хирро.

В прошлом сезоне защитник набирал в среднем 24,2 очка, 5,2 подбора и 5,5 передач и впервые в карьере попал на Матч всех звезд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Тайлера Хирро
logoТайлер Хирро
logoМайами
logoНБА
